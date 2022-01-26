Okay Yokuşlu hangi takımda oynuyor? Okay Yokuşlu transfer olduğu takım hangisi? Okay Yokuşlu kimdir?

Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya La Liga'da 8 maçta forma giydi. Marca'nın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu Getafe'nin yolunu tutuyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve sözleşmede zorunlu satın alma şartının yer alacağı kaydedildi. Peki, Okay Yokuşlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Oktay Yokuşlu kimdir?

9 Mart 1994 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelen Okay Yokuşlu, profesyonel futbol kariyerine Karadeniz ekibi Trabzonspor'da devam etmektedir. Çocukluğundan itibaren futbola karşı ilgisi ve yeteneği olan Yokuşlu futbola 2004 yılında sekiz yaşındayken Karşıyaka Spor Okulu'nda başladı. 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başlayan futbolcu, buradaki başarılı performansı ve yaptığı işlerle dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig kulüplerinin dikkatini de çeken Okay Yokuşlu 2011 yılında Kayserispor'a transfer oldu. Burada 4 sezon boyunca forma giyen genç oyuncu, forma giydiği 102 maçta 7 kez rakip ağları havalandırdı.

Kayserispor'daki performansı ile beğeni toplayan Okay Yokuşlu, 8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da şu ana kadar 56 müsabakaya çıkan genç oyuncu, 4 kez rakip ağları havalandırdı.

2009 Nisan ayında düzenlenen Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna çağrılan Okay Yokuşlu, ilk kez U-15 forması giydi. Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giyen Okay Yokuşlu, bugüne kadar A Milli Takım adına 11 maçta mücadele etti.