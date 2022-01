Okay Yokuşlu hangi takımda oynuyor? Okay Yokuşlu transfer olduğu takım hangisi? Okay Yokuşlu kimdir?

Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Okay Yokuşlu transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan Milli Takım oyuncusu Okay Yokuşlu oynayacağı takımı belli oldu. Peki Okay Yokuşlu hangi takımda oynuyor? Okay Yokuşlu transfer olduğu takım hangisi? Okay Yokuşlu kimdir, nereli kaç yaşında? Okay Yokuşlu hangi takımlarda oynadı?