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Okan Kocuk kimdir nereli ve kaç yaşında? Okan Kocuk Galatasaray transfer

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray kaleci arayışını sürdürmekte. Galatasaray’ın file bekçisi için Okan Kocuk’u renklerine katmayı düşünüyor. Futbola da M.Kemalpaşaspor'da başlayan Okan Kocuk, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. Bursasporun altyapısından yetişen 2011 yılında ise profesyonel sözleşme imzaladı. Okan, milli takımda da U16'dan itibaren bütün kategorilerde milli oldu. Peki Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk nereli ve kaç yaşında? Okan Kocuk hayatı ve biyografisi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:25
Okan Kocuk kimdir nereli ve kaç yaşında? Okan Kocuk Galatasaray transfer

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray kaleci arayışını sürdürmekte. Galatasaray’ın file bekçisi için Okan Kocuk’u renklerine katmayı düşünüyor. Futbola da M.Kemalpaşaspor'da başlayan Okan Kocuk, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. Bursasporun altyapısından yetişen 2011 yılında ise profesyonel sözleşme imzaladı. Okan, milli takımda da U16'dan itibaren bütün kategorilerde milli oldu. Peki Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk nereli ve kaç yaşında? Okan Kocuk hayatı ve biyografisi.

Okan Kocuk kimdir?

Okan Kocuk, 27 Temmuz 1995'te Bursa'da doğdu. Futbola Mustafakemalpaşaspor altyapısında başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 6 yıl boyunca Bursaspor'un alt yaş kategorisindeki takımlarında oynayan Okan, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'a, bu sezon ise İstanbulspor'a kiralandı. İstanbulspor'un TFF 1. Lig'de 28 maçta kaleyi koruyan Okan, milli takımda da U16'dan itibaren bütün kategorilerde milli oldu. 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:25
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