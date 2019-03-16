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Okan Buruk: “Önümüzde önemli fırsatlar var”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi transferler yaptıklarını, ayrılanlar olduğunu ve ligin ilk yarısındaki tabloyu tam tersine çevirdiklerini söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:55
Okan Buruk: “Önümüzde önemli fırsatlar var”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi transferler yaptıklarını, ayrılanlar olduğunu ve ligin ilk yarısındaki tabloyu tam tersine çevirdiklerini söyledi.


Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "Konyaspor 35 puanda. Belki ilk 5 ,gidecek kupadaki duruma göre, belki de ilk 4 gidecek. Trabzonspor’un maçı var 40 puanda. Tabii ki bütün takımların amacı ilk 5’e girebilmek. Beşinci olduğunuz takdirde Avrupa kupalarına katılma şansımız olabilir. Orta sıralardaki birbirine yakın puanlı bütün takımların hedefi tabii ilk hedef aşağıdan uzaklaşmak. Bugün baktığımızda 27 puan, Göztepe maç oynayacak, belki o baraj tekrar yükselecek. Hem aşağıdan uzaklaşmak hem de yukarıdaki takımlarla belki Avrupa anlamında bir yarış içerisine girmek, biz de bu yarışın içerisinde olmak isteriz” dedi.



"Önümüzde önemli fırsatlar var"


İyi transferler yaptıklarını ifade eden Okan Buruk, "Bizden ayrılan arkadaşlarımız oldu ve ilk yarıdaki tabloyu tam tersine çevirmiş olduk. Bunda transferlerimizin de büyük payı var ama özellikle sezon ortasında iyi bir devre arası kampı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Hem geçirdiğimiz kamp hem transferlerimiz, hepsinden önemlisi içerideki oyuncularımızı kabul etmesi, onların adaptasyon süresini kısaltması, onlara sahip çıkması. Çünkü ikinci devreden itibaren gol attığında sevinen, birlikte olan yedek kulübesi ve sahadaki oyuncular, yani taraftarımız yönetimimizle birleşince böyle bir güven geldi. Tabii ki futbolda en önemli şey özgüven. Kazanmak size bir sonrakiler için özgüven getiriyor. Bunu şu anda yaşıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki iki maçımız kendi sahamızda hem Beşiktaş, hem Göztepe. Önümüzde önemli fırsatlar var. İnşallah daha iyi yerlere Rizespor’u taşıyacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:55
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