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Spor Okan Buruk isyan bayrağını çekti!
Spor

Okan Buruk isyan bayrağını çekti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Buruk, yeni transferlerden Yusuf Demir için "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 16:00:00 -
Okan Buruk isyan bayrağını çekti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Buruk, yeni transferlerden Yusuf Demir için "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor" dedi.
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Hem Icardi hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk"

Transferlerde kapsamlı bir tarama yaptıklarını söyleyen Buruk, "Bir şirketle çalışıyoruz. Her yerde tanıdıklarımız var, eski hocalarından bilgiler alıyoruz. Hem Icardi için hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk. Oyunculuklarını tartışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Yeni transferler Juan Mata ve Mauro Icardi'den bahseden Okan Buruk, "İki oyuncuya da ilk olarak fiziksel durumlarını sordum. Juan Mata'nın biraz süreye ihtiyacı var ancak Mauro Icardi iyi durumda" ifadelerini kullandı.

"Yusuf Demir, Türk oğlu Türk"

Yeni transfer Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olmasından yakınan Buruk, "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor" diye konuşarak açıklamalarını sonlandırdı.

Yusuf Demir, Avusturya milli takımını tercih etmesinden dolayı Galatasaray'da yabancı statüsünde oynayacak.

Yusuf Demir'in, Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılmasının nedeni 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini başka bir ülkeden yana kullanmış olması.

Mesut, 15-16 sezonundan önce Milli Takım tercihini yaptı
2015-2016 sezonundan önce yapılan milli takım tercihlerinde Türk asıllı yabancı oyuncular, yerli statüde sayılıyordu. Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı seçip Süper Lig'de yerli statüsünde oynama sebebi de bu madde.

İyi haber ise Yusuf Demir, 21 yaş altında olması nedeniyle bu sezon yabancı kuralına takılmayacak.

 

 

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