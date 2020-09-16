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Ekonomi ÖİB satışa çıkardı! 10 ilde 44 taşınmaz özelleştiriliyor
Ekonomi

ÖİB satışa çıkardı! 10 ilde 44 taşınmaz özelleştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:06:00 -
ÖİB satışa çıkardı! 10 ilde 44 taşınmaz özelleştiriliyor

Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB’nin yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Aydın, Ankara, Erzincan, Van, Kayseri, Nevşehir, Yalova, Erzurum, İzmir ve Muğla’da bulunan toplam 44 taşınmaza ilişkin satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfl a teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak. Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

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