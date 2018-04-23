OIaylı derbi sonrası gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, 24 Nisan Salı günü saat 14.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ve gündemle ilgili konuşması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14.00’de bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir."