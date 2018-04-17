Oğuzhan Özyakup 12 milyona...

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup'la nikah tazelenip, kontrat çekmecede bekliyor. Ancak Oğuzhan'ın talipleri de yakasını bırakmıyor.



İngiltere'den Arsenal, Tottenham, Everton ve Newcastle United gibi kulüplerle ismi anılan Oğuzhan'a son taliplinin Alman devi Borussia Dortmund olduğu bildirildi. Alman basınında yer alan iddiada Oğuzhan için bir değerlendirme yapıldığı ve teklif hazırlandığı belirtildi. Söz konusu haberde şu ayrıntılara yer verildi:



KARİYER SAHNESİ ÇOK GÜZEL



"Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, uzun süredir Dortmund'un takibi altında. Türkiye'den gelen raporlar 25 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi için 12 milyon euroluk bir ödeme olduğu ve bunun yapılması halinde transferin gerçekleşeceği şeklinde. Bu şartlarda Oğuzhan'ın transferi karlı olabilir. Ancak Premier Lig ekiplerinin ona ilgisi ve teklifleri nedeniyle kendi ücret talebi yüksek seyredebilir. Oğuzhan kariyer sahnesinde önemli işler yapmış ve kendini kanıtlamış bir yetenek."



MAYIS'TAN SONRA NETLEŞİR



Alman basınındaki bu iddia Beşiktaş cephesinden de doğrulandı. Oğuzhan'a, Alman ekibinin ilgisini bildiklerini ve şifahen kendilerine böyle bir talep geldiğini belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, "Şu anda odaklandığımız tek şey şampiyonluk. O yüzden Oğuzhan'ın durumunu sezon sonunda görüşebiliriz. Bize Dortmund'tan yazılı ve resmi bir teklif yok. Söylenti mahiyetinde, şifahen böyle şeyler var. Her şey Mayıs'tan sonra netleşir" diye bilgi verdiler. (Akşam)