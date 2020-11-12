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Aktüel Öğretmenler stadın atıl halılarından öğrenciler için yeni halı saha yaptı
Aktüel

Öğretmenler stadın atıl halılarından öğrenciler için yeni halı saha yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:37:47 -
Öğretmenler stadın atıl halılarından öğrenciler için yeni halı saha yaptı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan öğretmenler, yenilenen İlçe Şehir Stadı'nın eski zemin halılarından öğrencileri için okul bahçesinde halı saha yaptı.

İlçedeki Karakoyunlu Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen ve idareciler, İlçe Şehir Stadı'nın yenilenmesinden dolayı atıl durumdaki zemin halılarından belediyenin desteğiyle okulun bahçesinde halı saha oluşturdu.

Okul yönetimi halı sahaya, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini verdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindeki heyet, açılışını yaptıkları halı sahada penaltı da attı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, sporun birleştirici ve bütünleştirici ruhunun ve gücünün çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Erciş'te milli atletlerin, güreşçilerin ve birçok başarılı sporcuların olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Kızlarımızın sayılarının bu sporcular arasında fazla olması bizleri mutlu ediyor. Bütün sporcularla gurur duyuyoruz. Spor anlamında şehrimizin müthiş potansiyeli var. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin yaptığı Sıfır Atık Projesi kapsamında böyle bir değeri tekrar öğrencilerimizin hizmetine sunması takdire şayandır. Bugün şehrimizin bir çok çeşitli alt ve üstyapı yatırımlarını hizmete sunuyoruz. Ama hiçbiri bunun kadar kıymetli değil. Burada spor yapacak evlatlarımızın mutluluğu, o gözlerindeki ışıltı açıkçası milyonlarca para harcasanız onu kazanamazsınız. Çünkü insan bir toplumun en kıymetli hazinesidir."

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