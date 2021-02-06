Bakan Selçuk, NTV'deki Özel Röportaj programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. "Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Dünyada ne olup bittiğine bakıyoruz. En az yüzde 80'inde okullar açık. Öncelikle açılacak olan sınıfların öğretmenleri aşılanacak. Öğretmenlerin aşama aşama aşılanması hedefleniyor. Ana sınıfında kaç kişi var, hepsini takip ediyoruz. Aileleri de dahil.

OECD'deki ülkelerin tamamını günlük ve haftalık olarak takip ediyoruz. En çok okul kapatan ülke konumundayız. Çünkü biz kontrollü gidiyoruz. 10 yaş altını, ülkelerin tamamı kapatmadı. 10 yaş altına bulaşma riskinin az olduğu akademik olarak dile getiriliyor. Tüm sınıfları hepsini açmayalım dedik. Tamamı açılırsa risk oluşabilir görüşü ortaya çıktı, bu yüzden de hepsini açmadık.

Çocukların gelişiminde rehberlik açısından, sosyalleşme açısından son derece önemli okul. Kayıplarımız o yüzden farklı. Ruh sağlığı ile de kaybımız var. Okul çok önemli.