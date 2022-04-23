Öğretmenler ek süre talep etti

YENİ AKİT ANKARA

Türk Eğitim-Sen, Milli eğitim Bakanlığı’na gönderdiği dilekçeyle öğretmenlere ek süre verilmesini aksi taktirde de ücretlerinden kesinti yapılmamasını talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığının, “Öğretmenlerimiz; ekte yer alan hizmet içi eğitim faaliyetlerinden (OBA platformu üzerinden uzaktan eğitim olarak) en az bir eğitimi tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını tamamlamış sayılacaklardır.” uyarısı üzerine harekete geçen Türk Eğitim-Sen yönetimi bakanlığa gönderdikleri dilekçeyle ek süre verilmesini aksi taktir de ek ders ücretlerinden kesinti yapılmamasını istedi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Ceylan imzalı dilekçede, “Bakanlığınızın ilgi yazısında "Bu kapsamda öğretmenlerimiz; ekte yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden (OBA platformu üzerinden uzaktan eğitim olarak) en az bir eğitimi tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını tamamlamış sayılacaklardır." ifadelerine yer verilerek mesleki çalışmaların yapılma şartı olarak en az bir eğitimin tamamlanması istenmiştir. Diğer taraftan, öğretmenlere mesleki çalışma dönemi ek ders ücreti olarak haftalık 15 saat(her gün için 3 saat) ek ders ücreti ödenecektir. Öğretmenlerin herhangi bir nedenle etkinliği tamamlamamaları durumunda ise ek ders ücretlerinin ne şekilde ödeneceği veya ne kadarın kesileceği konusunda da mevzuat hükümlerinde düzenleme bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sendika ayrıntıları anlattığı dilekçesinin sonunda, “Nisan ayı mesleki çalışma döneminde herhangi bir nedenle eğitimini tamamlamayan öğretmenlere ek süre verilerek eğitimleri tamamlamalarının sağlanması, Eğitimleri tamamlama konusunda öğretmenlere ek süre verilmeyecek ise ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaması yönünde Valiliklere talimat verilmesi, hususunda; Gereğini arz ederiz.” ifadeleriyle taleplerini dile getirdi.