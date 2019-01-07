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Öğrenci çağrı yaptı! Rektör cevap verdi

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından, Düzce Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler rektör Nigar Demircan'a sosyal medya üzerinden tatil çağrısı yaptı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 01:57
Öğrenci çağrı yaptı! Rektör cevap verdi

Kar yağışı ile birlikte öğrencilerin kar tatili beklentileri de üst seviyelere çıktı. Düzce Üniversitesinde eğitim gören bir öğrenci de sosyal medya hesabından rektör Nigar Demircan Çakar’a çağrı yaptı.

Kar yağışının Türkiye’nin hemen hemen her yerinde kendisini ağır şekilde hissettirdiği bu günlerde zaman zaman ilginç anlar da yaşanıyor. Özellikle kar tatili bekleyen öğrenciler ile yetkili makamlar arasında sosyal medya aracılığıyla yaşanan diyaloglar tebessüm ettiriyor. Yüzleri güldüren bir sosyal medya diyaloğu da Düzce’de yaşandı. Düzce Üniversitesinde eğitim gören Elif Eskicioğlu isimli öğrenci ile üniversitenin rektörü Nigar Demircan Çakar arasında yaşanan kar diyaloğu okuyanları güldürdü.

“Evet rüya gibi”

Rektör Çakar’ın cevap vereceğinden ümidi olmayan öğrenci yazdığı tweetine Rektör Nigar Demircan Çakar kayıtsız kalmadı ve cevap yazdı. Elif Eskicioğlu isimli Düzce Üniversitesi öğrencisi genç kız; “Keşke Nigar Hoca tweet atsa.Twette ‘Okullar tatil yazsa.’ Rüya gibi değil mi @nigarcakar” ifadelerine yer vererek Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar’a ümitsizce tweet attı. Ancak öğrencisinin tweetine kayıtsız kalmayan Rektör Demircan Çakar, “Evet rüya gibi” tweeti atarak sonuna da gülücük koydu.

Ancak sosyal medyada yaşanan bu diyaloğa rağmen Düzce Üniversitesinde kar tatili olmadı ve eğitim devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 01:57
  1. Düzce Üniversitesi
  2. Nigar Çakar

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