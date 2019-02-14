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Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin lira dolandırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilik yapan ve oğlunu evlendirmek isteyen İsmail Karaaslan, gelin adayı ve yakınları tarafından dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin lira dolandırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aracılar vasıtasıyla oğlunu evlendirmek isteyen İsmail Karaaslan (64), adının 'Sebahat' olduğunu öne süren genç kız ve yakınları tarafından 50 bin lira dolandırıldı. Karaaslan'ın şikayeti üzerine jandarma, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Alaşehir'in kırsal Delemenler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İsmail Karaaslan, oğlu Bünyamin Karaaslan'ı (35) evlendirmek istedi. Kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nden tanıdıkları İ.Y. (40), Karaaslan'a, Hatay'da evlenmek isteyen biri olduğu ve isterlerse tanışmalarına aracılık edebileceğini söyledi. Bunun üzerine İsmail Karaaslan, oğlu Bünyamin Karaaslan ve İ.Y. ile birlikte 7 Şubat'ta Hatay'a gitti. Karaaslan, burada kendisini 'Sebahat' ismi ile tanıtan genç kız ve isminin 'Habib' olduğunu söyleyen teyzesinin oğlu ile görüştü. İsmail Karaaslan, görüşmelerinin ardından kız tarafına 15 bin lira başlık parası verdi. Buradaki görüşmenin ardından taraflar, bu defa 9 Şubat'ta düğün alışverişi için birlikte Alaşehir'e döndü. Kıza kuyumcu dükkanından alınan yüzük, küpe ve bileziklerden oluşan 35 bin liralık altın takıldı. Akşam yemeğinden sonra kız, uzun yoldan geldikleri için yorgun olduklarını, biraz da rahatsızlığı olduğunu öne sürüp, dinlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kız ile kendisini teyzesinin oğlu olarak tanıtan kişiye, evlendiklerinde yaşayacakları söylenen aynı bahçe içindeki diğer ev tahsis edildi. Ertesi gün kahvaltı ve nikah hazırlıkları için genç kız ve yakınını uyandırmak üzere saat 08.00'de kaldıkları eve giden Bünyamin Karaaslan, şok yaşadı. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca içeri giren Karaaslan, evi boş görünce dolandırıldıklarını anladı.



İsmail Karaaslan, oğlu Bünyamin Karaaslan ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, düğün için aldıkları altınları da alarak, kaçan genç kız ve yakınlarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İbrahim Karaaslan, oğlunu evlendirmek isterken, dolandırıldığını belirtip, "Toplam 50 bin liram gitti. Kandırıldık. Bizim başımız yandı, en azından başkanlarının başı yanmasın. Bu kişilerin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Bünyamin Karaaslan da "O gece saat 03.00'e kadar ayaktaydım. Daha sonra yorgun düşüp, uyudum. 5 saat sonra kalktığımda, gitmişlerdi. Gelin adayı ve teyzesinin oğlu çoktan kaçmıştı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
  1. Hatay
  2. Manisa
  3. Alaşehir
  4. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin lira dolandırıldı
  5. İsmail Karaaslan
  6. Bünyamin Karaaslan

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