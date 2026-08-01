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Yerel Oğlu ile yeğenini kurtarmak için çaya atladı! Akıntıya kapılarak can verdi
Yerel

Oğlu ile yeğenini kurtarmak için çaya atladı! Akıntıya kapılarak can verdi

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Oğlu ile yeğenini kurtarmak için çaya atladı! Akıntıya kapılarak can verdi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlu ile yeğenini kurtarmak için Tohma Çayı’na giren Mehmet Raşit Pelit, akıntıya kapıldı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki çocuğu kurtarmak için suya atlayan Mehmet Raşit Pelit hayatını kaybetti.

 

Olay, dün öğle saatlerinde Tohma Çayı'nda meydana geldi. Mehmet Raşit Pelit, oğlu ile yeğeninin serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçirdiğini görüp kurtarmak için suya atladı. Ancak Pelit, akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuklar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar ile bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Pelit'i bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Raşit Pelit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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