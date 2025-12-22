  • İSTANBUL
Odun Sobaları 2027'de Tarih Oluyor Fiilen devre dışı bırakılacak
Gündem

Odun Sobaları 2027’de Tarih Oluyor Fiilen devre dışı bırakılacak

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Odun Sobaları 2027’de Tarih Oluyor Fiilen devre dışı bırakılacak

Avrupa Birliği’nin hava kirliliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı yeni çevre düzenlemeleri, Fransa’da milyonlarca haneyi yakından ilgilendiriyor. 2027’de yürürlüğe girmesi beklenen Eko Tasarım Direktifi, eski tip odun, pelet sobaları ve şömineleri fiilen devre dışı bırakacak.

Yeni kurallarla ince partikül, karbonmonoksit ve zararlı emisyon sınırları sert biçimde düşürülürken, enerji verimliliği şartları ağırlaştırılacak. Bu kriterleri karşılamayan sistemlerin kullanımı kısıtlanacak, bazı bölgelerde ise tamamen yasaklanabilecek.

 

Uzmanlara göre dönüşüm, haneler için binlerce avroluk ek maliyet anlamına geliyor. Şu ana kadar net bir devlet desteğinin açıklanmaması ise tepkilere neden oluyor. “Flamme Verte” etiketli çevre dostu cihazlar ise düzenlemelerden muaf tutulacak.

