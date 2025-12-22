Odun Sobaları 2027’de Tarih Oluyor Fiilen devre dışı bırakılacak

Yeni kurallarla ince partikül, karbonmonoksit ve zararlı emisyon sınırları sert biçimde düşürülürken, enerji verimliliği şartları ağırlaştırılacak. Bu kriterleri karşılamayan sistemlerin kullanımı kısıtlanacak, bazı bölgelerde ise tamamen yasaklanabilecek.

Uzmanlara göre dönüşüm, haneler için binlerce avroluk ek maliyet anlamına geliyor. Şu ana kadar net bir devlet desteğinin açıklanmaması ise tepkilere neden oluyor. “Flamme Verte” etiketli çevre dostu cihazlar ise düzenlemelerden muaf tutulacak.