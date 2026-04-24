Ödül Törenlerinde Denetim Çığlığı: “Ödüller Peynir Ekmek Gibi Dağıtılıyor!”

Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, son dönemde sayıları hızla artan ve eleştirilerin odağında yer alan plaket ve ödül gecesi organizasyonlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, bu etkinliklerin acilen sıkı bir denetim altına alınması gerektiğini vurguladı.

Akkuş’un gözlemlerine göre, herhangi bir denetim mekanizmasına tabi olmayan, vasıfsız ve ölçülebilir bir sistematiği bulunmayan gruplar tarafından düzenlenen ödül törenleri, profesyonellikten uzak bir tutum sergiliyor. Bu tür organizasyonların vergisel uyumluluk açısından soru işaretleri barındırdığı ve gayri resmi işlemlere zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Yetkisiz kişilerce düzenlenen organizasyonlarda; “yılın siyasetçisi”, “yılın sanatçısı” ve “yılın iş insanı” gibi unvanların adeta “peynir ekmek gibi” dağıtıldığını ifade eden Akkuş, bu durumun gerçek ödüllerin anlamını ve kıymetini yitirmesine neden olduğunu söyledi. Ayrıca, ideolojik ve “cenahsal” yaklaşımların ön planda tutulduğu bu eylemlerin toplum nezdinde bir öneminin kalmadığına dikkat çekti.

Ödül törenlerinin belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Akkuş, bu alanda bazı çözüm önerileri sundu. Buna göre, organizasyonların İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumlardan izin alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca etkinliğin amacı, kapsamı ve ödül sıralama kriterlerinin kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Finansal süreçlerde de şeffaflığın sağlanması gerektiğini belirten Akkuş, davetiye satışları ve toplanan fonlar gibi işlemler için denetlenebilir bir sistem kurulmasını, böylece olası haksız kazançların önüne geçilmesini önerdi.

Akkuş, organizasyonları düzenleyen gruplar arasında birbirlerini ağır suçlamalarla itham etmeye varan sert bir rekabetin yaşandığını ve bu durumun sektörde güvenilirlik krizine yol açtığını ifade etti. Bu kaosu önlemek adına, sadece şeffaflık değil, faaliyetlerin tamamına yönelik kapsamlı incelemeler yapılması gerektiği savunuluyor.

Toplumsal Fayda Öncelikli Olmalı Toplum nezdinde güven uyandıran, etik kuralları ön planda tutan ve toplumsal fayda taşıyan organizasyonlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Akkuş’un çağrısı, ödül törenlerinin eski saygınlığını kazanabilmesi için ilgili resmi makamların bir an önce harekete geçmesi yönünde açık bir mesaj niteliği taşıyor.