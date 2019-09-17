Ödenen prim ileri yaşta geri alınabilir

Soru: Ben 17.6.1965 doğumluyum. 1998 yılında 120 gün SSK prim ödemem var. Ayrıca 2009-2016 yılları arasında da 2412 gün Bağ-Kur prim ödemesi yaptım. Yatan primlerimi toplu olarak çekebilir miyim? A.S.

Cevap: Emekli olmak için gerekli yaşı tamamlayan ancak prim günleri emekli olmaya yeterli gelmeyen sigortalılar yazılı müracaat etmesi koşuluyla ödenen primlerini güncel değeri üzerinden alabilir. Bunun ismi yaşlılık toptan ödemedir. Bu ödemeyi yani primleri toplu olarak almanın ön koşulu, kadın ise 58 yaşını erkek ise 60 yaşını tamamlamış olmaktır.

Buna göre 60 yaşını tamamlayacağınız 17.6.2025 tarihinde ödenen primlerinizin güncellenmiş değerini bir defaya mahsus alıp sigorta hizmetinizi sıfırlayabilirsiniz. Ben bunun SSK’lı bir işe girmenizi ve en az 1260 gün SSK’lı olarak çalışmanızı öneririm. Bunu yapınca 17.6.2025 tarihinde 15 yıl sigorta 3600 gün prim şartlarından emekli olma hakkını kazanırsınız.