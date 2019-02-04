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Ocak ayının zam şampiyonu çarliston biber

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde görüldü

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:40
Ocak ayının zam şampiyonu çarliston biber

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çarliston biberi, yüzde 80,94 ile patlıcan, yüzde 67,63 ile ıspanak izledi.

Ocakta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 63,84 ile sivri biber, yüzde 53,31 ile taze fasulye, yüzde 44,31 ile salatalık, yüzde 38,75 ile domates, yüzde 36,03 ile havuç, yüzde 28,41 ile kabak, yüzde 23,31 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmetler yer aldı.

- En çok etek ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,02 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,37 ile kadın hırkası, yüzde 15,42 ile kadın kazağı, yüzde 14,76 ile elbise, yüzde 13,77 ile anorak tip çocuk kabanı, yüzde 12,95 ile erkek kazağı, yüzde 12,72 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
  
Çarliston biber87,87
Patlıcan80,94
Ispanak67,63
Sivri biber63,84
Taze fasulye53,31
Salatalık44,31
Domates38,75
Havuç36,03
Kabak28,41
Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler23,31
Resmi evraklarla ilgili hizmetler22,99
Mandalina21,77
Patates17,98
Kuru soğan17,06
Rakı9,23
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar8,90
MR ücreti7,50
Ameliyat ücreti7,25
Diş çekme ücreti6,45
Makarna4,54

Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
  
Pijama (çocuk için)-3,70
Su faturası-5,02
Bebek tulumu-5,73
Pantolon (erkek için)-6,94
Bot (kadın için)-7,97
Gömlek (erkek için)-8,28
Doğalgaz-8,34
Pantolon (çocuk için)-9,71
Elektrik ücreti-10,00
Bot (çocuk için)-10,03
Sweatshirt (çocuk için)-10,77
Ceket (erkek için)-11,53
Kazak (çocuk için)-12,32
Erkek mont-12,72
Kazak (erkek için)-12,95
Kaban anorak tipi (çocuk için)-13,77
Elbise-14,76
Kazak (kadın için)-15,42
Hırka (kadın için)-17,37
Etek-18,02

 

 

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:40
  1. en yüksek fiyat artışı
  2. TÜİK
  3. zam şampiyonu

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