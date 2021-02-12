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Ekonomi Ocak ayında 1,6 milyon dolarlık çay ihraç edildi
Ekonomi

Ocak ayında 1,6 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Türkiye’den yılın ilk ayında 1 milyon 643 bin 128 dolarlık çay ihraç edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:12:00 -
Ocak ayında 1,6 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ülkeden ocak ayında 60 ülkeye 392 ton çay ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan da 1 milyon 643 bin 128 dolar kazanç sağlandı. Belçika, Almanya ve İsrail en fazla çay dış satımı yapılan ülkeler oldu. Türkiye’den yılın ilk ayında Belçika’ya 809 bin 688 dolarlık, Almanya’ya 125 bin 440 dolarlık ve İsrail’e de 102 bin 293 dolarlık çay satıldı. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk çayı ihracatında 2020’nin güzel rakamlarla kapatıldığını ve 2021 yılı ihracatının da daha üst rakamlara ulaşacağından ümitli olduklarını söyledi.

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