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Oburluğu önlemek için...

Cevizin oburluğu önlediğini biliyor muydunuz? İşte detaylar...

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:22
Oburluğu önlemek için...

Gece yatmadan önce 1 bardak suyun içerisine 1 adet ceviz içini koyun, sabaha kadar bekletin. Sabah aç karnına bu suyu içip cevizi de yiyin. Bu hızlı zayıflamanızı sağlar, kabızlık problemini giderir, iştahınızı kapatır, oburluğunuzu önler.

Cevizin içindeki 2 adet yaprak parçası: Cevizi kırdığımızda ayrılan ağaç yaprağına benzer parçaları atmayın. Bu yapraklar görünüş itibariyle tıpkı akciğere benzer. 1 tutamını 1 fincan kadar suda 2-3 dakika kaynatılarak içerseniz öksürük ve balgam problemine karşı faydalı olur.

Ceviz E vitamini barındırmasından dolayı saç, tırnak ve cilt bakımında harikadır. Birçok kozmetik malzemesinde kullanılır. Soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı oldukça şifalıdır. Bağırsak solucanları ve kurtları tedavisinde kullanılır.

Ceviz kabuğu şeker hastaları için de faydalıdır.

D vitamini eksikliği için ceviz kabuğu tavsiye edilmektedir. Sivilce problemleri ve cilt lekelerine karşı faydalıdır. Ceviz kabuğu saç beyazlaması sorunu yaşayanlar için beyazlamaları giderici özelliğe sahiptir.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:22
  1. ceviz
  2. cevizin faydaları

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