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Objektiflere takıldı! Ahmet Ağaoğlu havaalanında böyle uyudu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS soruşturması için gittikleri İsviçre'nin Lozan kentinden dönerken havaalanında uyudukları anda objektiflere takıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:31
Objektiflere takıldı! Ahmet Ağaoğlu havaalanında böyle uyudu

Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-2011 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında FIFA’nın başvurularını reddetmesinin ardından CAS'a yaptığı başvuru neticesinde duruşma bugün İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti.

8 saat sürdü

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Ahmet Fikret Gökhan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer ve avukat Erdem Egemen ile birlikte İsviçre’de Trabzonspor’u temsil eden Froriep Hukuk Bürosu’ndan Jean Marguerat, Lucien Valloni ve Evin Durmaz’ın da hazır bulunduğu duruşma, yaklaşık 8 saat sürdü.

''Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iyi bir savunma yaptıklarını belirterek, “Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS’ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Uyurken objektiflere takıldı

Öte yandan Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS duruşmasından dönerken havaalanında uyurken objektiflere takıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:31
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  3. trabzonspor
  4. Ertuğrul Doğan

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