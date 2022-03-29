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Aktüel OBAM artık hizmette
Aktüel

OBAM artık hizmette

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın vizyon projesi olarak inşa ettiği BAREM, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) bölümüyle kapılarını vatandaşlara açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:12:00 -
OBAM artık hizmette

HASAN ÖZAN  BURSA

Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayacak dev merkez, ilk olarak engelli bakım merkeziyle hizmet vermeye başladı.

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