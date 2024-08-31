O ülkeden Türk turistlere görülmemiş çağrı: Yunanistan'a gitmeyin, buraya gelin

KKTC Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu KKTC'de AKŞAM Gazetesi Editörü Özgül Öztürk'ün sorularını cevapladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 'Ada Kıbrıs' projesini başlatan Kuzey Kıbrıs, dünyanın dikkatini adaya çekmeyi başardı. Haziran 2024'te hayata geçirilen proje kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerinden gastronomisine, kültür ve kültürel varlıklarından misafirperverliğine kadar tüm turizm değerleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak dünya medyasında tanıtılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) turizm yatırımlarının artırılmasının hedeflendiği projeyle, adaya gelen turist sayısının da 5 yıl içinde ikiye katlanması planlanıyor.

Türk vatandaşlarını her bütçeye uygun tatil seçeneklerine sahip KKTC'ye bekliyoruz

Projeyle öncelikli hedeflerinin 85 milyon Türk vatandaşı olduğuna dikkat çeken KKTC Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şunları kaydetti: "Biz aynı dil, aynı din, aynı para birimini paylaşıyoruz. Nasıl ki yıllar önce Türkiye Kuzey Kıbrıs'a sahip çıktı, şimdi yine aynı şekilde adalarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Türk vatandaşlarını Yunanistan ve diğer adalar yerine her bütçeye uygun kaliteli tatil seçeneklerine sahip Kuzey Kıbrıs'a bekliyoruz." KKTC'nin 2023 yılında 3 milyon turist ağırladığı bilgisini veren Ataoğlu, bu yıl yüzde 40-50 arası artışla bu sayıyı 4-4.5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

KKTC'de 7 yeni otel açılacak

KUZEY Kıbrıs'ın 30 bini otellerde, 50 bini de konutlarda olmak üzere 80 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Turist artışını karşılamak için yatak kapasitelerini sürekli artıracakları bilgisini veren Bakan Ataoğlu, "Burada da Türk yatırımcılar önemli rol oynuyor. Limak, Kaya, Concorde gibi markaların ikinci otel yatırımları sürüyor. 3 yıl içinde 7 yeni otel açılacak. Bu otellerin hayata geçmesiyle 15 bin ilave yatak kapasitesi olacak" dedi. Adaya gelecek turist sayısını artırmak için ulaşım seçeneklerini de çeşitlendiren Kıbrıs yönetimi; Mersin, Anamur ve Taşucu'ndan bölgeye olan gemi seferlerini artırdı.