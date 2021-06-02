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Dünya O ülkede emniyet aracına bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

O ülkede emniyet aracına bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde ulusal emniyet güçlerine ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 17:03:00 -
O ülkede emniyet aracına bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde ulusal emniyet güçlerine ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Barginu bölgesine yerleştirilen bombanın, Nangarhar Ulusal Emniyet güçlerine ait aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Diğer yandan dün de başkent Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde ulusal emniyet güçlerine ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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