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O terör örgütüyle mücadele için 81 ülke Roma’da toplanıyor
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Dünya O terör örgütüyle mücadele için 81 ülke Roma’da toplanıyor
Dünya

O terör örgütüyle mücadele için 81 ülke Roma’da toplanıyor

DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı, İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:57:00 -
O terör örgütüyle mücadele için 81 ülke Roma’da toplanıyor

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DAİŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na, koalisyon üyesi 81 ülkenin katılacağı bildirildi.

Roma'daki toplantının, DAİŞ'in mutlak yenilgiye uğratılmasında koalisyonun iş birliğini pekiştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca İtalya'nın talebi doğrultusunda Sahel ve Afrika kıtasının farklı bölgelerinde DAİŞ ile bağlantılı örgütlerin durumunun ele alınacağı kaydedildi. 

 

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