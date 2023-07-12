O meslekte çalışan kadınlar dikkat! Eyvah eyvah! Kanser riski üç kat daha fazla

Farklı meslek grupları hayatımızın içerisinde yer alırken kadınların sağlığını tehdit eden o meslek grupları için uyarılar peş peşe geldi. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda o meslek gruplarını yapan kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ve ortaya çıktı. İşte kanser riskinin fazla olduğu meslek grupları…

Yapılan araştırmalar doğrultusunda belirli iş rollerinde 10 yıl veya daha fazla çalışmanın hastalık riskini artırabileceği görüldü. Özellikle kadınları tehdit eden meslek grupları dikkat çekerken yumurtalık kanserine yakalanma riskinin de iki kat artış gösterdiği belirtildi. İşte kanser riskinin fazla olduğu meslek grupları…

Kanser riski iki kat artıyor

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda kuaför, güzellik uzmanları ve muhasebecilerin yumurtalık riskine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra satış perakende, giyim ve inşaat sektörlerinde çalışanların da risk grubu içerisinde olduğu aktarıldı.

Kanada’daki Montreal Üniversitesi’nden yapılan araştırmalar sonrasında talk pudrası, saç boyası ve ağartıcı gibi malzemeler de bulunan belirli kimyasal maddelere maruz kalan kişilerin kanserle karşı karşıya kaldığı söylendi. 18-79 yaş aralığındaki kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda yumurtalık kanseri teşhisi konan 491 Kadın, hastalığı olmayan 879 kadınla karşılaştırıldı.

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Kozmetik, kanseri tetikliyor

Yapılan analizler kapsamında 10 yıl veya daha uzun süre kuaför berber ya da güzellik uzmanı olarak çalışan kadınların yumurtalık kanseri riskinin 3 kat daha yüksek olduğu anlaşıldı. İnşaatta çalışan bir kişiye göre 3 kat daha yüksek risk oranı olan bu meslek grupları 10 yıl veya daha uzun süre çalışılması durumunda daha yüksek risk grubunda yer aldığı aktarıldı.

Bu meslek gruplarının yanı sıra nakış dahil olmak üzere giyim endüstrisinde uzun süreli çalışma durumunda da hastalığa yakalanma riskinin %85 arttığı belirtilirken satış ve perakende sektöründe çalışanların %45'ten %59'a daha yüksek bir risk grubu içerisinde olduğu belirtildi.

Kimyasal maddeler sağlığı etkiliyor

Araştırmalar doğrultusunda amonyak, hidrojen peroksit, organik boyalar ve pigmentlerle birlikte ağartıcılar da dahil olmak üzere 13 kimyasal maddeye maruz kalan kişilerde kanser riskinin daha fazla olduğu belirtildi. Bu kapsamda kuaförler ve güzellik uzmanları risk grubu içerisinde yer alıyor.

Muhasebecilik gibi beyaz yakalı ve profesyonel mesleklerin de işçilerin günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmesi nedeniyle yumurtalık kanseri riskini artırdığı anlaşıldı.