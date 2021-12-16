O kişiler yandı! BDDK "döviz çakalları" için harekete geçti

BDDK'dan, düşük faizle kredi çekip döviz alanların tespit edilmesine yönelik hamle geldi. Türk Lirası olarak çekilen kredilerin amacı dışında kullanımına karşı inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğünü belirten BDDK, tespit edilen aykırılıklara karşı idari işlem uygulanacağını hatırlattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolar kuruna karşı Türk Lirası üzerinden yapılan aykırı işlemlerle ilgili uyarısını hatırlattı.

Daha önce Türk Lirası üzerinden çekilen kredilerin dolara çevrilmesine karşı denetlemelerin ve idari işlemlerin yapılacağını açıklayan BDDK, resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Kredilerin amacına aykırı kullanımına idari işlem

BDDK, Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmesi halinde inceleme ve değerlendirmeler kapsamında tespitler yapılacağını duyurdu. BDDK'nın yaptığı açıklamada, "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.