O karpuzun hasadına yeni başlandı: Tam 150 bin ton karpuz yola çıktı

Muş’ta 20 bin dekar alana ekimi yapılan 150 bin ton karpuzdan 1 milyar 200 milyon TL gelir bekleniyor.

3 milyon 570 bin dekar tarıma elverişli arazinin bulunduğu Muş’ta havaların gündüzlerinin sıcak gecelerini ise serin olmasından dolayı Muş karpuz sulu ve tatlı oluyor. 20 bin dekar alanda çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve hasadına başlanan karpuzdan kent ekonomisine 1 milyar 200 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor. Merkeze bağlı 20 kilometre uzaklıktaki Alican köyünde düzenlenen törenle yılın ilk karpuz hasadı gerçekleştirildi.

Dünyada sanayinin yerini tarımın aldığını belirten Muş Valisi Avni Çakır, tarımı el birliği ile en üst seviyeye çıkaracaklarını ifade ederek, “Muş’u böyle Allah’ın bahşettiği muhteşem bir toprakların üzerinde yaşıyoruz. Hele hele günümüzde Tarımın, Gıdanın almış olduğu stratejik öneminden dolayı çok daha bunun farkına varıyoruz. Gerçekten de günümüz artık dünyada sanayinin yerini tarımın, gıdanın almış durumda. Günümüzün artık gelecekteki en kıymetli yatırımları bunu zaten tescilli bir tarım. Bu anlamda yaşadığımız son zamanlardaki süreçte bunu canlı bir şekilde gördük. İlimiz coğrafi olarak pazara uzaklığından dolayı özellikle sanayi anlamında ve doğal kaynak eksikliğinden dolayı sanayideki kapasitemiz belli. İnşallah bunu bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere ulaştırmak için tüm ilgili kurum kuruluşlarımızla, siyasetçilerimiz ile hep beraber el ele çalışacağız. Ama sahip olduğumuz Türkiye’de birçok ile nasip olmayan Allah vergisi bu muhteşem topraklara sahip olduğumuzun da farkınayız. Dolayısıyla bu bölgede tarımı en üst seviyeye çıkartmaya hep beraber mecburuz. Çünkü bizim sanayimiz de bu, turizmimiz de bu, tarımımız da bu, yani bu tarım konusundaki sahip olduğumuz avantaj inşallah Muş’un geleceği de çok parlak olacaktır. Eylül ayı itibariyle çalışmalar başlayacak. Yaklaşık 167 bin dönüm alan ilk etapta sulanacak inşallah bu kademe kademe de tüm Muş ovasını da kapsayacak böyle olunca sahip olduğunuz arazinin dönüm fiyatı artacaktır. Vatandaşlarımız hem kendisini hem de çocuklarının geleceğini teminat altına almış olacak” şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Feyat Asya ise, Muş ovasına baktığımızda kocaman uçsuz bucaksız bir ova olduğunu belirterek, şehirde kocaman bir Murat ve Karasu nehirlerinin geçtiğini ve buğday, şeker pancarı fasulyesi ile çok farklı ürünlerin yetiştiğini aktararak, ilimizin ovasına baktığımızda uçsuz bucaksız bir ova var. Kavurucu, yetiştirici ve besleyici bir güneş var. Muş ovasında bir çok ürünün yetişmesi ve bu anlamda bir haran ovasını geçmesi hayalimiz gerçekleşir inşallah” ifadelerini kullandı.



Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün de, 20 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuzun kent ekonomisine 1 milyar 200 milyon TL gelir sağladığını belirterek, “Kentte bu yıl 20 bin dekar alanda karpuz ekimi gerçekleştik. 150 bin ton ürün elde edilerek kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira katkı sağlanmasını bekliyoruz. Mayıs ayında ekimi yapılan karpuzun Ağustos sonu ve Eylül başında hasadı yapıyoruz. Bu konuda Muş için iyi bir katma değerdir. Bunun yanında da özellikle diğer illerde karpuz hasadı biterken Muşta yeniden karpuz hasadına başlamışı katma değerini daha da çok yükselmektedir. 1 dekara 8 ton bekliyoruz. Bu 150 bin tona tekabül edecektir. Kent ekonomisine 1 milyar 200 milyon lira katkı sağlayacağı ön görülmektedir” dedi

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