  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O ilimizde mutasyonlu koronavirüs paniği! Süresiz karantina başladı
Gündem

O ilimizde mutasyonlu koronavirüs paniği! Süresiz karantina başladı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi, mutasyonlu koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:51:00 -
O ilimizde mutasyonlu koronavirüs paniği! Süresiz karantina başladı

Edirne Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, şehre 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesinde mutasyonlu koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantina kararı aldı.

Beldeye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kontrollü sağlanırken, çevre köylerle bağlantı yolları setlerle kapatıldı. Belde de bakkal, manav, kasap ve fırınların açık olduğu, riskli vatandaşların ihtiyaçlarının ise vefa sosyal destek gruplarınca karşılandığı bildirildi.

‘Pozitif 20, temaslı ise 70 kişi saptandı’

Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, geçen dönem beldede vaka sayısının sıfıra indiğini ancak son 1 haftada mutasyonlu virüsün görülmesiyle vaka sayısında artış kaydedildiğini ifade etti. Örnek, “Birden vaka sayıları yükseldi. Dün itibariyle 20’ye yakın pozitif vaka, 70’e yakın da temaslı vatandaşımız var. Bu temaslı vatandaşlar da birkaç gün sonra pozitife dönüyor. Vatandaşlarımız kısmı karantina kurallarına şu ana kadar uydu” dedi.

‘Karantinanın süresi belli değil’

Başkan Örnek, dün itibariyle süresiz karantina uygulanmaya başlandığını vurgulayarak, “Giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor. Mümkün olduğunca beldeye giriş çıkış yapılmamasına gayret ediliyor. Ani gelişen bir olay olduğu için vatandaşlarımız, dün kısa süreli bir mağduriyet yaşadı. Umarım en kısa zamanda normale döneriz. Belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Maske ve sosyal mesafe konusunda anonslarla sık sık uyarıyoruz. Vatandaşlarımız da tedbirli davranıyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşılmadığı için herkes şaşkın. ‘Kısmı karantina ne zaman kaldırılır?’ Bunu şimdilik kimse bilmiyor” diye konuştu.

Öte yandan karantina altında olan evlerdeki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor. Beldede jandarma ekipleri denetimlerini arttırırken, Edirne Valiliği ve belediyeye bağlı ekipler, dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?
Dünya

Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?

National Interest'te bir yazı yazan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı Michael Rubin, "Erdoğan Nereye Gömülecek?" başlıklı kendisi gib..
Sürpriz gelişme... Türk SİHA'ları vurdu, Rusya harekete geçti!
Gündem

Sürpriz gelişme... Türk SİHA'ları vurdu, Rusya harekete geçti!

Türk İHA ve SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'da Rus silah sistemlerini yok etmesi, Moskova'yı harekete geçirdi. Türk yapımı sistemle..
Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Spor

Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye karşılaşmasına dair sıcak gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu karşılaşmanın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay