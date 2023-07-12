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Gündem O ilimizde bir anda evlerinde buldular! Panikten çaresiz kaldılar
Gündem

O ilimizde bir anda evlerinde buldular! Panikten çaresiz kaldılar

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:34:00 -
O ilimizde bir anda evlerinde buldular! Panikten çaresiz kaldılar

Havaların ısınmasıyla beraber yılanlar ortalıklarda dolanmaya başladı. Bingöl’ün Genç ilçesinde bir binanın tavanına giren haberinden sonra Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır’a acil uyarılar yapıldı. Tavanda görülen yılan panik yaratırken uzmanlar ev sahiplerine süt peynir gibi ürünlerin yılanları çektiğini ve açıkta bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

Yılanlar kış uykularından uyanmış ortalıklarda gezerken panik havası hakim olmaya başladı. Uzmanlar ev sahiplerine süt, peynir gibi ürünlerin yılanları çektiğini ve açıkta bırakılmaması gerektiğini açıkladı. Uyarılar tüm Türkiye’ye yapılırken özellikle Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır’a geldi.

Bingöl’de yer alan Genç ilçesi Kültür Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerindeki bir binanın giriş tavanına yılan girdi. Yılanı fark eden bina sakinler, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Mahalleye giden ekipler, yılanı kısa sürede çıkararak yeniden doğaya saldı. Bina sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

 
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