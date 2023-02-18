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Aktüel O ilimizde arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı
Aktüel

O ilimizde arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Diyarbakır'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:52:00 -
O ilimizde arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Diyarbakır'da enkaz çalışmaları tamamlandı.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden doğrudan etkilenen şehirde 7 bina yıkılmıştı. Bağlar ilçesi Yoldaş, Hisami, Dündar, Serin apartmanları Yenişehir ilçesinde ise Sözel, apartmanları tamamlanmıştı.

Geriye kalan Galeria sitesi sabaha karşı son kontrolleri yapıldıktan sonra enkaz çalışmaları tamamlandı.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yıkım kararı çıkan ağır hasarlı apartmanların yıkımının başlayacağı belirtildi.

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İYİ BAKILSIN ARAŞTIRILSIN ENKAZ ALTINDA GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR UNUTULMASIN VEYA GÖRÜNMEMEZLİK OLMASIN
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