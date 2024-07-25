O hareketi yapmayınca, Japonların gönlünü fethedip Müslüman olmalarına vesile oldu!

Muhammed Ali Rashwan, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan altından çok daha değerli bir şeyle döndü. Mısırlı judocu, rakibinin açıkça yaralı olan sağ bacağına saldırmayı reddederek, Olimpiyat şampiyonu olma şansını elinden kaçırdı; bunun yerine dünya çapında beğeni ve iç huzuru kazandı. İşte efsane judocunun muhteşem hikayesi...

İlgili tarih kitapları Muhammed Ali Rashwan'ın Los Angeles 1984 erkekler judo açık sınıf Olimpiyat gümüş madalyası sahibi olduğunu basitçe belirtir, ancak spor geleneğinin tarihi bundan çok daha öteye gider. Onu modern sporculuğun gerçek bir kahramanı olarak selamlarlar ve Mısırlı efsane judocu bu ayrıcalıktan daha fazla memnun olamazdı.

Rashwan, "1984'te aldığım bir kararın bugün bile herkes tarafından anılması benim için çok önemli, bu beni mutlu ediyor ve yaptığım şeyden gurur duyuyorum." dedi.

Gösterdiği davranış daha yakından incelenmeyi hak ediyor.

Rashwan, 1984'te Los Angeles'a üst sınıf bir judocu olarak gitti. Dünya Şampiyonası'nda yıldızlaşmamış olmasına rağmen - Mısırlı 1985'te açık gümüş ve 1987'de ağır sıklette gümüş madalya kazandı - "madalya kazanma konusunda çok yüksek beklentileri" vardı. Aslında, kendine olan inancı ve odaklanma seviyesi öyleydi ki, 36 yıl sonra "tek korkusunun kaybetmek" olduğunu itiraf ediyor.

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Mısır'ın 1 numaralı judocusu ön elemelerde gösterdiği üstün performansla bu korkuyu rahatlıkla atlattı.

Rashwan, "Yarı finali kazanıp finale çıktığım an unutamayacağım anlardan biriydi" diyerek o anları anlattı.

Ancak hayat boyu sürecek bir hedefin ilk bölümünü tamamladığı anda tablo değişti. Altın için mücadelede karşılaşacağı adam, tahmin edilebileceği gibi, dört kez dünya şampiyonu ve tüm zamanların en iyi judocularından biri olan Japonya'dan Yasuhiro Yamashita'ydı. Çok daha az tahmin edilebilir ve çok daha rahatsız edici olan şey Yamashita'nın fiziksel durumuydu. Dünyanın 1 numarası, yarışmanın erken aşamalarında sağ baldırını ciddi şekilde yaralamıştı ve bir şekilde altın madalya maçına kadar aksayarak gelmişti.

Kader Rashwan'a engelleri aşmak ve her zaman hayalini kurduğu şey olmak için mükemmel bir fırsat sunmuş gibi görünüyordu: Olimpiyat şampiyonu. Ancak o zamanlar 28 yaşında olan Rashwan bunu farklı, çok farklı gördü.

KAZANDIĞIM ŞEY ALTIN MADALYADAN DAHA BÜYÜK

"Yarı final maçımdan sonra sakatlığını öğrendim ve ilk düşüncem 'Sağ bacağına oynamayacağım' oldu," dedi sesindeki gülümsemeyi gizleyemeden ve şöyle ekledi: "Çoğu insan bana bunun kazanma şansının yüksek olduğunu söylese de..."

Takım arkadaşlarından antrenörlerine, Mısır Olimpiyat Komitesi'ne kadar herkes bu son derece adil karar karşısında ikiye bölündü.

Rashwan, "Altın madalyayı kazanmak için çok büyük bir şans olduğu için kararıma karşı çıkanlar oldu. Ancak çoğu kişi sağ bacağında oynamama kararım konusunda benimle aynı fikirdeydi." dedi.

Finalde sözünün eriydi, Yamashita'nın neredeyse güçsüz sağ tarafına saldırmak için her fırsatı tepti. Bunun yerine "ne-waza"ya - tek nokta savaşına - odaklandı ve Nisan 1985'te 203 galibiyetle emekli olacak olan bir adama karşı sürekli bocaladı.

Rashwan, birçok kişinin yaptığı şeyi yapmış olmayı dileyen ufak bir parçasının olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Çünkü karşılığında aldığım şey altın madalyadan çok daha büyük." cevabını verdi.

O MAÇTAN SONRA ÖDÜLLERE BOĞULDU

Rashwan, kendisi için unutulmaz olan o maçın ardından Uluslararası Fair Play Komitesi ödülü, Birleşmiş Milletler fair play ödülü, Mısır'ın daimi başkanından doğrudan iki fair play ödülü alırken ayrıca Uluslararası Judo Federasyonu Onur Listesi'ne dahil edildi.

Ayrıca, 35 yıl sonra, Kahire'de düzenlenen etkileyici bir tören sırasında Japon büyükelçisi tarafından prestijli Yükselen Güneş Nişanı ile ödüllendirildi.

Rashwan, tüm bu ödüller için, "Aldığım karar için bana böylesine büyük ödüller verildiği için çok mutluyum. Benim için fair play ödülleri altın madalyadan çok daha büyük," diye konuştu.

O zamandan beri, tüm o yıllar boyu, dünyanın diğer tarafında, giderek güçlenen Japonya ile ülkesi arasında bir bağ kurulmasını sağladı. Rashwan, sadece Japon geleneğinde onurlu davranışın harika bir örneği olarak anılmakla kalmıyor, okullarda ve şirketlerde sık sık konuşmacı olarak yer alıyor, aynı zamanda çok daha derin bir bağ da besliyor.

"Karım Japon ve iki oğlum ve bir kızım var," diye güldü Rashwan. "Şimdi, Japonya'ya ziyarete gittiğimde herkes beni tanıyor ve büyük bir misafirperverlikle karşılıyor."

Yamashita'ya gelince, ikili henüz Los Angeles'taki o sembolik gün hakkında yüz yüze oturup sohbet etmedi. Eğer etselerdi, ortaya çıkacak gülümsemeleri ve belki de akacak gözyaşlarını hayal edebilirsiniz.

Rashwan, "Bunun hakkında medya aracılığıyla konuştuk. Cevabı, sakat bacağına oynamak istemediğimi bilmediği, ancak bunun için çok minnettar olduğuydu." dedi.

olympics.com