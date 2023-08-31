  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrolü bulmamıza ramak kaldı! Türkiye orada harıl harıl arayacak, müjde bu sefer yakın

İngiltere hükümetinde istifa depremi

Türk gençlerinden bomba gelişme: "TOGG"a oyun üretecek! Gündeme düştü, fırtına gibi esecek!

Haberini yapmıştık! Dolandırıcılıktan tutuklandı

Almanya Türkiye'de kurulan sisteme övgüler dizdi! 'Bizden bir adım öndeler'

Çin İHA'larını düşüren Türk savaş gemisinin son hali gündeme bomba gibi düştü

Ölenlerin sayısı 73'e yükseldi: Korkunç trajediye Zelenski'den taziye mesajı

Güney Kore muhalefet lideri nükleer santrallerin su salması yapımı için açlık grevi... Kıyasıya rekabet sürüyor!

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Ankara'da TEKNOFEST rüzgarı! Yerli çelik kanatlara büyük ilgi
Gündem O deprem bölgemizde salgın şüphesi
Gündem

O deprem bölgemizde salgın şüphesi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 17:10:00 -
O deprem bölgemizde salgın şüphesi

Kaymakam Partal, artan vakalar nedeni ile önceki geceden beri tedbirleri artırdıklarını belirtti.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal ilçe merkezinde ishal, kusma, mide bulantısı şikayetlerinin artması ile ilgili konunun hızlı bir şekilde araştırıldığını söyledi.
Artan vakalar nedeni ile önceki geceden beri tedbirleri artırdıklarını belirten Kaymakam Partal, “Son günlerde ishal vakalarında artış gözlenmekte olup durumu ağır seyreden veya hastaneye yatışı yapılan vatandaşımız bulunmamaktadır. İçme suyu rutin testlerinde ve klor seviyelerinde olağan dışı bir durum görülmemekle birlikte tedbir amaçlı çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması gerekiyor.
Dün geceden beri konuyu yakından takip ediyoruz. Acilde bulunan doktor ve personel sayısını artırdık. Sağlık ekiplerimiz ile toplantılar gerçekleştirmekteyiz. Konunun neden kaynaklı olduğu konusunda araştırmalarımız sürüyor. Şebeke suyundan numune alınarak detaylı tahlil için Ankara’ya gönderildi. Konunun çözülmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23