O deprem bölgemizde salgın şüphesi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal ilçe merkezinde ishal, kusma, mide bulantısı şikayetlerinin artması ile ilgili konunun hızlı bir şekilde araştırıldığını söyledi.

Artan vakalar nedeni ile önceki geceden beri tedbirleri artırdıklarını belirten Kaymakam Partal, “Son günlerde ishal vakalarında artış gözlenmekte olup durumu ağır seyreden veya hastaneye yatışı yapılan vatandaşımız bulunmamaktadır. İçme suyu rutin testlerinde ve klor seviyelerinde olağan dışı bir durum görülmemekle birlikte tedbir amaçlı çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması gerekiyor.

Dün geceden beri konuyu yakından takip ediyoruz. Acilde bulunan doktor ve personel sayısını artırdık. Sağlık ekiplerimiz ile toplantılar gerçekleştirmekteyiz. Konunun neden kaynaklı olduğu konusunda araştırmalarımız sürüyor. Şebeke suyundan numune alınarak detaylı tahlil için Ankara’ya gönderildi. Konunun çözülmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.