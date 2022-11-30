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Gündem O da ne, hem de 74 kilo! Hem de Koç'ta.. Hem de rektörlük aracında!
Gündem

O da ne, hem de 74 kilo! Hem de Koç'ta.. Hem de rektörlük aracında!

Şanlıurfa'da 7 çantaya yerleştirilen 74 kilo uyuşturucunun yakalandığı araç, KOÇ Üniversitesi Rektörlüğü'nün makam aracı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 20:35:00 - 2022-11-30 20:50:26
O da ne, hem de 74 kilo! Hem de Koç'ta.. Hem de rektörlük aracında!

Şanlıurfa'daki yol uygulamasında 7 çantaya yerleştirilmiş uyuşturucu yakalandı.

74 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği otomobil, KOÇ Üniversitesi Rektörlüğü'nün makam aracı çıktı.

KOÇ Üniversitesi tarafından uyuşturucu ile yakalanan araca ilişkin açıklama yapıldı.

Hem de kırmızı plakalı araç!

Üniversitenin açıklamasında, aracın şoför tarafından izinsiz bir şekilde dışarı çıkartıldığı iddia edilirken, şoförün işine son verildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesi'ndeki işine derhal son verilmiştir.

Adli süreç halen devam etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi işbirliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz.

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