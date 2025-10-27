  • İSTANBUL
O Avrupa ülkesi çocuk yardımı ödemesini kesti!
O Avrupa ülkesi çocuk yardımı ödemesini kesti!

İngiltere’de dolandırıcılıkla mücadele amacıyla devreye alınan yeni sistemde yaşanan hata, Dublin’den dönen Kuzey İrlandalı aileleri “ülkeyi terk etmiş” olarak kayda geçti. Bu sistem hatası nedeniyle 346 ailenin çocuk yardımı ödemesi yanlışlıkla durduruldu.

Yeni bir sahtekârlıkla mücadele sistemi, birçok kişinin tatilden Dublin Havalimanı üzerinden ülkeye döndüğünü hesaba katmadığı için, Kuzey İrlanda’daki ebeveynlerin çocuk yardımları yanlışlıkla kesildi.

Kuzey İrlanda merkezli haber sitesi The Detail tarafından yürütülen ve The Guardian ile paylaşılan araştırmaya göre, 346 ailenin çocuk yardımı ödemeleri durduruldu.

Bu olağanüstü hata, hükümetin yurt dışına çıkıp sekiz hafta boyunca geri dönmeyen kişileri takip etmek üzere geliştirdiği yeni bir dolandırıcılık tespit sistemi sonrası ortaya çıktı. Sistem, geri dönmeyenleri Birleşik Krallık’tan ayrılmış olma ve dolayısıyla yardıma hak kazanmama ihtimaliyle işaretliyor.

Ancak Kuzey İrlanda’da birçok aile, genellikle Belfast’tan uçup dönüşte daha uygun olduğu için Dublin üzerinden geri geliyor.
İngiltere ve İrlanda arasındaki açık sınır nedeniyle pasaport kontrolü yapılmadığından, HMRC (Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi), bu kişilerin ülkeye geri dönmediğini yanlış şekilde varsaydı.

