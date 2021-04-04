O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Darbeci gelenekten geldiği ifşa olan 103 emekli amiralin gece yarısı bildiri yayınlamasına tepkiler her geçen saat daha da artıyor.

“Zamanlaması oldukça manidar”

104 emekli amiralin skandal bildirisine karşı bir bildiriye imza atan ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçmişte yaşanan demokratik sisteme ve milli iradeye karşı organize edilen gece yarısı darbeleri çağrıştıran bir bildirinin alışılagelmiş darbeci zihniyetin çıkışını yansıtan bir şekilde gece vakti basına sunulması arkasında yatan darbe beklentisinin bir yansıması ve göstergesidir. Böylesi bir bildirinin Türkiye’mizin komşu ülkeleri ve Dağlık Karabağ girişimi ve özellikle Doğu Akdeniz sorunlu bölgesinde ortaya koyduğu aktif ve etkili dış politikasının batılı güçlerce eleştirildiği bir döneme gelmesi oldukça manidardır.”

“İslami değerlere düşmanlığın yapıldığı bir süreçte gündeme getirildi”

“Mavi Vatan” vurgusuna da yer verilen açıklamada;

“Üstelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başarıya ulaşamamış batılı emperyalizmin milli iradenin temelini oluşturan milli ve manevi ahlaki değerlerin hedef haline getirildiği, tarikat ve cemaatlerin haksız ve kasıtlı bir biçimde eleştirildiği, bir amiralin inançlarının gereğini yaptığı davranışının üzerinden Atatürkçülük ve demokrasi adı altında İslami değerlere düşmanlığın yapıldığı bir süreçte gündeme getirilmesi Ana Vatan ve Mavi Vatan anlayışı ile örtüşmemektedir.” denilde.

“Bu bildiride belirtilenleri, Atatürkçülük, Laik ve demokratik Cumhuriyete yönelmiş bir tehdit olarak kabul etmiyoruz”

“Haddi aşan bir bildiri olduğunu düşündüğümüz bu bildirinin TBMM’nin iradesinin üstüne çıkarılmak istenmesinin kabulü mümkün değildir.” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Peygamber Ocağı olarak kabul edilen bu ordunun bünyesinden çıkmış 103 amiralin bu girişimle Milletin iradesine karşı çıktıklarının farkında olmalıdırlar.

Bu açıklamaya imza koyanlar, Farklı medeniyetlerin ülkemizdeki uzantılarıdır. Çağın gerisinde kalmış, demokrasiden ve milletin manevi değerlerinden nasibini almamış kişilerin oluşturduğu, bu milletin kendilerine sağladığı rütbe, makam, mevki ve maddi imkânı millete karşı kullanmaya çalışan zihniyetin sahipleridir. Milli iradeye saygıları varsa yetkiyi milletten alma cesaretini göstermelidirler. Ülkemiz, kuru gürültüye pabuç bırakacak gölgesinden korkan kukla idareciler dönemini çoktan geçmiştir. Millet Devletinin arkasındadır.

Ülkemiz, devletimiz ile milletimizin kaynaşmasına imkân verecek bir havaya bürünmüştür. Bu bildiride belirtilenleri, Atatürkçülük, Laik ve demokratik Cumhuriyete yönelmiş bir tehdit olarak kabul etmiyoruz.”

“Bildiriyi yayınlayanların rütbeleri alınsın”

ASSAM Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar yer aldı:

“Hükümetten ve TBMM'den haddini aşan bu bildiri sahiplerinin hukuki ve yasal zemine çekilerek hukuki olarak yaptıklarının karşılık bulmasını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mahkemelerinin bu meselede hukuku öne çıkaracak yaklaşımda olmalarını bekliyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu bildiri hakkında soruşturma açma girişimini yerinde buluyor ve Millet İradesine sahip çıkmalarından ötürü kendilerini tebrik ediyoruz. Hukukun gereğini yaparak gerekirse Millete rağmen bu bildiriyi yayınlayanların rütbelerinin alınmasını ve hak ettikleri muameleye muhatap olmalarını bekliyoruz.

Ana muhalefet partisi başta olmak üzere diğer muhalefet partilerinin açıklamaları ile destek verdikleri bildirinin, hukuk dışı, haddini aşmış, demokrasiye müdahale anlamını taşıyan, milletin çoğunluğunun iradesine karşı yapılmış bir girişim olduğunu bir kez daha vurguluyor, TBMM ve Hükümetin demokratik süreçten geri adım atmaması gerektiğine ve sivil toplum örgütlerinin de demokratik girişimlere desteklerini göstermelerinin zamanının geldiğini özellikle belirtmek istiyoruz.

Siyasi makam sahiplerinin milletin hukukunu koruyacakları ve kararlılıklarını gösterecekleri zaman bu zamandır. Devletimiz hukuk zemininde ve fakat cesaretle yönetilmelidir.”