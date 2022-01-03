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Otomotiv O araba markası piyasaya geri dönüyor
Otomotiv

O araba markası piyasaya geri dönüyor

Yüksek kaliteli spor arabalar üreten Hollanda merkezli Spyker'ın piyasaya geri döneceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 23:00:00 - 2022-01-03 23:05:52
O araba markası piyasaya geri dönüyor

Hollandalı otomobil markası Spyker'ın, bu yıl yeniden yollara dönmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Saab'ı satın alarak adından söz ettiren ancak General Motors'un girişimleriyle iflas eden Saab'ın ardından bir türlü eski performansına ulaşamayan Spyker, geçtiğimiz yıl da döneceğini duyurmuş ancak başarılı olamamıştı. Ancak söylenen o ki, bu kez geri dönmek için bulduğu yatırımcılar sağlam.

Otomotive yabancı olmayan Rus yatırımcıların desteğiyle geri dönenecek marka için "Spyker Ltd" adıyla yeni bir şirket kurulduğu, temel olarak işe "C8 Preliator", "B6 Venator" ve "D8 Peking-to-Paris SUV" modelleriyle başlayacağı konuşuluyor. Bununla birlikte markanın motor sporlarına da geri dönmeyi planladığı, özellikle de dayanıklılık yarışlarını tercih edebileceği söylentiler arasında.

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