O akademisyen de göreve iade eden hakim de şutlandı! Çanakkale’de tacizci temizliği

Gazetemiz Akit’in 3 Ekim 2025 tarihinde “Atın bu küfürbazı” manşetiyle gündeme getirdiği ve ismi taciz skandalıyla gündeme gelen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Olkan Senemoğlu’nun rezaletleri gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Üniversitede eğitim gören kız öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle defalarca ilişiği kesildiği halde mahkeme kararıyla görevine geri dönen tacizci akademisyen Olkan Senemoğlu kamu görevinden çıkarılırken, tacizci akademisyeni görevine iade eden mahkeme başkanı Serkan Asker’in de ders vermesinin önüne geçildi.

TACİZCİYE TELAFİ KALKANI

Öğrencisine, "Çimlere uzanalım, biraz günah işleyelim" dediği için tacizden üç defa görevden uzaklaştırılan ve kamu görevinden atılan öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu, YÖK tarafından 16.10.2025’te kamu görevinden çıkarma cezası almıştı. Karar 24.04.2026’da tebliğ edildi ve tacizci akademisyenin ilişiği kesildi. Olkan Senemoğlu, Çanakkale İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması davası açtı. Mahkeme 5 günde (08.07.2026) kararı verdi ve Olkan Senemoğlu’nu görevine iade etti. Gerekçe olarak “telafisi güç zarar” riski gösterildi; 7 gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık bırakıldı.

SON DAKİKADA İTİRAZ

Üniversite rektörlüğü, 7 günlük itiraz süresinin dolmasına dakikalar kala UYAP üzerinden itiraz etti. Aynı dönemde mahkeme başkanı Dr. Serkan Asker’in de aynı fakültede “İdari Yargı ve Uygulamaları” yüksek lisans dersi vermesi 23.06.2026 tarihinde onaylanmıştı. Başta Akit olmak üzere yerli ve milli medyanın ısrarlı haberleri sonrası üniversite bu dersi iptal etti. Ayrıca Serkan Asker’in, Adalet Bakanlığı’na ders vermek için başvuru yapmadığı ortaya çıktı.