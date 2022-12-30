O ahlaksız işte şimdi hapı yuttu! Gaga Bulut tutuklandı, rezalette yeni detaylar çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısının peşine düştü.

Cinsel videoları paylaştı

Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda ’Gaga Bulut’ takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığını tespit etti.

Görüntüleri kaldırmak için para talep etti

Gaga Bulut'un elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığı yine ekipler tarafından tespit edildi.

Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.

500 bin lira değerinde altın ve para

Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

Videoları gönderenlerden de videodaki kişilerden de para istemiş

Gözaltına alınan Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda, Altuğ’un Telegram kanalında yayınladığı videoları kendisine gönderenlerden de para istediği belirlendi.

Kişilerin cinsel videolarıyla arşiv kurdu

Ayrıca alınan müşteki ifadeleri ve şüphelinin ikametinde yapılan arama esnasında ele geçirilen materyaller içerisinde yapılan incelemeler ve internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarından, Altuğ’un vatandaşları bilerek ve isteyerek tuzağa düşürdüğü...

Temin ettiği görüntüleri kendi kurucusu olduğu Telegram grubunda paylaştığı ve arşivlediği...

Paraları 'yardım' diye toplamış

Depoladığı görüntüler ile mağdur vatandaşlardan yardım adı altında yönlendirme yaptığı hesap ve şahıslara para göndermesi karşılığında sileceğini beyan ederek vatandaşları tehdit ederek şantaj yaptığı ve bunu meslek haline getirdiği, tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Gaga Bulut'un şantaj için ücret soran bir kişiyle yazışmasında '100 yaparım abime' dediği görüldü.

İlk rezaleti 2018'de gerçekleştirdi

Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı.