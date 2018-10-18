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Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz yoktu

Erzurum'a giden Nusret doğduğu evi "Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev" notuyla paylaştı.

18 Ekim 2018 Perşembe 19:09
Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz yoktu

Nusret Gökçe, Erzurum'a gidip doğduğu toprakları ziyaret etti. Doğduğu evi Instagram hesabından paylaşan Nusret Gökçe, "Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev" notunu düştü.

"er gün 18-20 saat çalıştım"

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı: 1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu. 2009-2010 sadece 12 masa 10 çalışan. sene 2017 12 restoran 1000 çalışan. Ve karşınızda bir dünya markası. 

Nusret Gökçe'nin paylaşımı:

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 19:09
  1. Türkiye
  2. Erzurum
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