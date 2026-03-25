Nusaybin'de korkutan kaza! İpekyolu'nda karton yüklü tır devrildi!
Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır sürücüsü devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karton yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği karton yüklü tır yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.