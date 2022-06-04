Nurtaç Ziyal Afridi Yıldız Holding Yönetim Kurulu’na atandı

Afridi, 2008 yılında GODIVA ve 2014 yılında McVitie’s, Carr’s, Jacobs ile United Biscuits gibi ikonik markaların satın alma süreçlerinde kilit rol oynadı. GODIVA’nın Global CEO’su olarak Yıldız Holding’in küresel varlığına liderlik etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Nurtaç Ziyal Afridi’nin derin iş uzmanlığı ve başarılı sonuçlarla dolu geçmişiyle öne çıktığını söyledi. Ülker, Afridi’nin geldiği konumun kadın temsili açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Kapsayıcılık vurgusu

Ülker, kültürel zenginlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliğinin Yıldız Holding’in global değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şunları aktardı: “Nurtaç Afridi’nin holdingimiz bünyesinde uzun yıllardır süren başarısı da kapsayıcılık ve fırsat eşitliği idealine bağlılığımızın bir göstergesidir. Çeşitli girişimlerle iş dünyasında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi alanında çalışmalar yapan Yıldız Holding’de kadın eleman oranı 2021 sonu itibarıyla yüzde 40.3’e ulaştı. Dünya genelindeki holding şirketlerinde de yönetim kurullarının yaklaşık yüzde 20’si kadın yöneticilerden oluşuyor.”