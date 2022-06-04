  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Diyanet'te flaş görev değişimi! Erdoğan imzaladı

Lübnan Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa’ya rest çekti

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Rus internet şirketinde üst düzey deprem! AB'nin hedefi olmuştu

Bunun adı millete ihanettir! CHP'den skandal cezaevi ziyareti

Tahıl ihracatına izin verdi! Putin'den 'Belarus' şartı

Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'
Ekonomi Nurtaç Ziyal Afridi Yıldız Holding Yönetim Kurulu’na atandı
Ekonomi

Nurtaç Ziyal Afridi Yıldız Holding Yönetim Kurulu’na atandı

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren GODIVA’nın Global Üst Yöneticisi (CEO) Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Bu atama, holdingin fırsat eşitliği ve kapsayıcılık yaklaşımının önemli bir çıktısı olarak nitelendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:42:00 -
Nurtaç Ziyal Afridi Yıldız Holding Yönetim Kurulu’na atandı

Afridi, 2008 yılında GODIVA ve 2014 yılında McVitie’s, Carr’s, Jacobs ile United Biscuits gibi ikonik markaların satın alma süreçlerinde kilit rol oynadı. GODIVA’nın Global CEO’su olarak Yıldız Holding’in küresel varlığına liderlik etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Nurtaç Ziyal Afridi’nin derin iş uzmanlığı ve başarılı sonuçlarla dolu geçmişiyle öne çıktığını söyledi. Ülker, Afridi’nin geldiği konumun kadın temsili açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Kapsayıcılık vurgusu

Ülker, kültürel zenginlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliğinin Yıldız Holding’in global değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şunları aktardı: “Nurtaç Afridi’nin holdingimiz bünyesinde uzun yıllardır süren başarısı da kapsayıcılık ve fırsat eşitliği idealine bağlılığımızın bir göstergesidir. Çeşitli girişimlerle iş dünyasında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi alanında çalışmalar yapan Yıldız Holding’de kadın eleman oranı 2021 sonu itibarıyla yüzde 40.3’e ulaştı. Dünya genelindeki holding şirketlerinde de yönetim kurullarının yaklaşık yüzde 20’si kadın yöneticilerden oluşuyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay