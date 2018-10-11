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Nurmagomedov resti çekti: Sözleşmeyi yırtarım

Khabib Nurmagomedov, Rus sporcu Zubayr Tuhugov ile İrlanda temsilcisi Artem Lobov arasında yapılacak müsabakanın iptal edilmesine büyük tepki gösterdi. Khabib, UFC'yle sözleşmesini feshedebileceğini açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:06
Nurmagomedov resti çekti: Sözleşmeyi yırtarım

Rus sporcu Khabib Nurmagomedov, UFC'yle olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğunu duyurdu.

Zubayr Tuhugov, Cumartesi günü Las Vegas'ta oynanan maçtan sonra yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle İrlanda temsilcisi Artem Lobov ile çıkacağı müsabakadan men edildi.

'Neden kimse bir şey söylemiyor'

Nurmagomedov, UFC yaptırımlarının tek taraflı olduğunu ve sadece kendi ekibini hedef aldığını belirterek, "Neden hiç kimse vatanıma, dinime, milletime ve aileme edilen hakaretlerle ilgili tek bir şey söylemiyor?" açıklamasında bulundu.

Nurmagomedov, UFC'den Tuhugov yerine kendisinin cezalandırılmasını isteyerek, "Siz Zubayr'ın maçını iptal ettiniz ve sadece McGregor'a vurduğu için onu kovmak istiyorsunuz. Ama ondan önce McGregor benim bir başka kardeşime vurdu. Kamerada her şey görülüyor" diye yazdı ve ekledi: "Eğer yine de Tuhugov'u kovmaya kararlıysanız yırtılmış sözleşmeyi bana göndermeyi unutmayın, aksi takdirde ben kendim o sözleşmeyi yırtacağım."

Para ödülünü kaybetmekle karşı karşıya

Maçta Nurmagomedov, Conor McGregor'u dördüncü rauntta pes ettirip kemerini korudu. Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırmış ve büyüyen olaylara polis müdahale etmişti.

Nurmagomedov'un karşı ekibe saldırmasının ardından UFC Başkanı Dana White bir açıklama yaparak soruşturma açıldığını belirtmişti. Soruşturma nedeniyle kazandığı 2 milyon dolar şimdilik verilmeyecek olan dövüşçü, şampiyonluğunun elinden alınması ve para cezası riski ile de karşı karşıya.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:06
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