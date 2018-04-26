Nuri Şahin, Harvard'ta okuyacak!

Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Instagram sayfasından Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, şu sözleri kullandı;

''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de.''