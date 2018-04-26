Nuri Şahin, Harvard'ta okuyacak!
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi İşletme Bölümüne kabul edildi.26 Nisan 2018 Perşembe 22:13
Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Instagram sayfasından Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, şu sözleri kullandı;
''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de.''
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