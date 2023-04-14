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Kültür - Sanat Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmiyle ilgili önemli gelişme
Kültür - Sanat

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmiyle ilgili önemli gelişme

Yeniakit Publisher
2023-04-14 14:10:00 -
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmiyle ilgili önemli gelişme

16-27 Mayıs tarihleri arasında, Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde düzenlenecek festivalin programı açıklandı. Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne dünya prömiyerini burada yapacak.

16-27 Mayıs tarihleri arasında, Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde düzenlenecek festivalin programı açıklandı. Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne dünya prömiyerini burada yapacak.

Dünya prömiyerini Cannes’da yapacak ‘Kuru Otlar Üstüne’, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında bulunan, umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan bir öğretmenin hikâyesini anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor. Arte France Cinéma ve TRT ortak yapımcı.

Nuri Bilge Ceylan 2014’te ‘Kış Uykusu’ filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Uzak’ ve ‘Üç Maymun’ filmleriyle ise Cannes Film Festivali’nden ödüllerle dönmüştü.

Birbiriyle yarışacak diğer filmler ise şöyle:

Club Zero (Jessica Hausner)
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The Zone of Interest (Jonathan Glazer)

Fallen Leaves (Aki Kaurismaki)

Four Daughters (Kaouther Ben Hania)

Asteroid City (Wes Anderson)

Anatomie d’Une Chute (Justine Triet)

Monster (Hirokazu Kore-eda)

The Sun of the Future (Nanni Moretti)

La Chimera (Alice Rohrwacher)

Kuru Otlar Üstüne (Nuri Bilge Ceylan)

L’Ete Dernier (Catherine Breillat)

The Passion of Dodin Bouffant (Tran Anh Hung)

Rapito (Marco Bellocchio)

May/December (Todd Haynes)

Firebrand (Karim Ainouz)

The Old Oak (Ken Loach)

Banel et Adama (Ramata-Toulaye Sy)

Perfect Days (Wim Wenders)

Jeunesse (Wang Bing)

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