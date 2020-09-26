Nuraddin Itr Hoca Hakk'a yürüdü
Halepli büyük alim Nuraddin Itr Hoca 23 Eylül Çarşamba günü Hakk'a yürüdü.
Ömrünü Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sünnetine adayan Halepli büyük bir ilim çınarı muhaddis Nuraddin Itr Hoca 23 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
1937 yılında Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen İslam dünyasının ünlü alimlerinden Nureddin Itr hoca Çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul'da vefat etti.
Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyyenin hizmetkarı olarak bilinen Nureddin Itr hoca dönemimizin önemli muhaddisleri arasında yer alıyordu. Nureddin Itr hocanın vefatının ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı.