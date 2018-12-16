Nur Tatar'dan gümüş madalya

ANKARA (AA) - Çin'de gerçekleştirilen Grand Slam Finali'nde kadınlar 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar Askari, gümüş madalya kazandı.



Wuxi kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun son gününde Nur Tatar, finalde İngiliz Lauren Williams ile karşılaştı.

Nur Tatar, rakibine mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Türkiye, böylece 7 sporcuyla katıldığı organizasyonu tek madalyayla tamamladı.

Final yolunda üç maçını da Çinli tekvandocularla yapan Nur Tatar, tatamiden altın vuruşlarla galip ayrılmıştı.

Milli sporcu, ilk turda Pan Gao, çeyrek finalde Mengyu Zhang, yarı finalde de Yunfei Guo'yu yenmişti.



Nur Tatar Askari, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Grand Prix Finali'nde altın madalya kazanmıştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Grand Slam Finali'nde mücadele eden diğer milli sporcular Nafia Kuş, Rukiye Yıldırım, Zeliha Ağrıs, İrem Yaman, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, organizasyonu madalyasız kapadı.





- Başkan Şahin, Nur Tatar'ı kutladı





Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, gümüş madalya elde eden Nur Tatar Askari'yi tebrik etti.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Nur Tatar, yaklaşık 20 gün önce Grand Prix Finali'nde altın madalya kazanarak 2020 yolunda olimpik sıralamada 1. sıraya yükselmeyi başarmıştı. Bu başarının ardından Grand Slam Finali'nde de gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde iddiasını bir kez daha kanıtladı. Nur Tatar'ı, teknik direktörümüz Ali Şahin'i, teknik ekibimizi ve emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.