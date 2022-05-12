Numan Hatipoğlu kimdir? Tokat Valisi Numan Hatipoğlu nereli hangi görevde bulundu ne mezunu?

Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Numan Hatipoğlu Tokat Valisi olarak atandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Numan Hatipoğlu ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Numan Hatipoğlu kimdir?

Numan Hatipoğlu, 1969 Ordu Korgan doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Korgan' da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Numan Hatipoğlu hangi görevlerde bulundu?

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. 1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalında Doktora Öğrenimine tez aşamasında devam etmektedir.

Numan Hatipoğlu nerelerde çalıştı?

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (1997 - 1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (1999 - 2001)

3- Adıyaman Gölbaş (2001 - 2004)

4- Düzce Çilimli (2004 - 2005)

5- Denizli Acıpayam (2005 - 2009)

6- Kütahya Tavşanlı (2009 - 2016)

7- Trabzon Ortahisar (2016-2018)

Kırklareli Vali Yardımcısı iken 26.12.2018 tarihli ve 2018/260 ile 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığına atandı. 12 Mayıs 20222 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Numan Hatipoğlu, Tokat Valisi olarak atandı. Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.