Nükleer Santraller Fuarı’nda Türk sanayicileri ihracat fırsatları yakalayacak

Dünyadaki sayılı nükleer enerji etkinlikleri arasında gösterilen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçiriliyor. 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek NPPES, dünyanın dört bir yanından binin üzerinde profesyoneli nükleer enerjinin gündemindeki konular etrafında buluşturacak.

NPPES nükleer sanayideki ihracat fırsatlarını aralayacak

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, “Nükleer sanayi birçok alt sektöre iş fırsatı sağlayan büyük bir pazar. Boru, kablo, civata, çimento, kazan, madeni yağ gibi birçok alt bileşene ihtiyaç duyulan bu sektörde, Türk sanayicilerimiz nükleer enerji üst ligine uygun nitelikli ürünleriyle tedarikçi olabilir. Bu güne kadar birçok önemli iş birliği anlaşmasının imzalandığı NPPES, Türk sanayicisinin nükleer enerjideki ihracat potansiyelini geliştirmesi için her geçen yıl daha fazla katkı sağlıyor. Akkuyu NGS’deki tedariklerin yerelleştirilmesinde bekleyen yeni fırsatlardan, Akkuyu NGS ile iş birliği yapacak şirketlerin taşıması gereken özelliklere kadar birçok başlık NPPES’te paylaşılacak. Dünya Nükleer Derneği (WNA), Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (Association of Organizations of the Construction Complex of the Nuclear Industry - ACCNI), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) da özel oturumlar düzenleyerek nükleer enerji alanındaki global gelişmeleri katılımcılara aktaracak” diye konuştu.

Türkiye nükleer enerjide SMR’lerle atılım yapabilir

Nükleer enerjinin sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji karmalarına önemli ve vazgeçilmez bir katkı sunduğuna dikkat çeken Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, NPPES’te nükleer enerji alanındaki yenilikçi teknolojiler ve bu kapsamda küçük modüler reaktörlerle ilgili oturumların düzenleneceğini ifade etti. Çiftçi şunları söyledi: “Birim başına 300 MW’a ulaşan üretim kapasiteleriyle SMR’ler, maliyet, inşaat süresinden tasarruf, daha kısa geri ödeme, ölçeklenebilirlik gibi avantajlarıyla tüm dünyada ve ülkemizde de karar vericilerin gündemlerinde yer alıyor. Nükleer enerjinin, karbon emisyonlarını düşürmede artan rolünün önemli bir destekçisi olan SMR’ler, konvansiyonel santrallerle birlikte nükleer enerjinin yaygınlaşmasını sağlayacak. SMR’ler temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişim sunmasıyla geleceğin teknolojisi olarak dikkat çekiyor. NPPES’te Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da SMR teknolojilerinin uygulanabilirliğini alanın uzman isimleriyle gündeme taşıyacağız. Türkiye’nin nükleer enerjideki atılım hamlesinde konvansiyonel santral projelerinin yanı sıra enerjide arz güvenliği açısından SMR’ler önemli rol oynayabilir.”

NPPES endüstrinin buluşma noktası olacak

Zirve’de iki gün boyunca katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sektör lideri konuşmacılardan hızlı büyüyen Türkiye’deki nükleer enerji sektöründeki güncel gelişmeler ile Afrika ve Ortadoğu pazarlarında bekleyen fırsatları dinleme fırsatı yakalayacak. NPPES’te, karar vericiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, tedarikçiler ve profesyoneller bir araya gelecek.

NPPES, bu yıl Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (New Nuclear Watch Institute - NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği tarafından resmi olarak destekleniyor.

