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Teknoloji Nükleer başlık taşıyabiliyor! Pralay test edildi
Teknoloji

Nükleer başlık taşıyabiliyor! Pralay test edildi

Müslümanları hedef alan hamlelerle Asya'da gerilimi tırmandıran Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi "Pralay"ı test etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 20:04:00 -
Nükleer başlık taşıyabiliyor! Pralay test edildi

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi "Pralay"ı test ettiği bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Pralay" füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.

Füzenin deneme atışları, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlandırılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.

DRDO'dan yapılan açıklamada, "Pralay"ın 150 ila 500 kilometre arasında etkili olduğu ve mobil fırlatıcı üzerinden ateşlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Hindistan, 18 Aralık'ta 1000 ila 2 bin kilometre menzilli nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi de test etmişti.

İmran Han: Bölge için tehlikeli 

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu Keşmir'in adeta bir hapishaneye döndüğünü ve 8 milyon Keşmirlinin açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlandığını belirterek Hindistan’da iktidardaki “ırkçı” Hindistan Halk Partisinin (BJP) Hindistan ve bölge için tehlikeli olduğunu söylemişti.

Han, BJP’nin politikaları sebebiyle iki ülke arasında nükleer savaş çıkmasından endişe ettiğini dile getirmişti.

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