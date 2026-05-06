  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erbakan, Erdoğan’a 2028 için kapıyı kapattı: Kendi adayımızı çıkaracağız Erdoğan’ın rest çektiği ‘hasta adam’ Avrupa yol ayrımında Köpek terörü Türkiye’ye yakışmıyor CHP kurultay davası ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi Muhittin Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu Trump ve Netanyahu'nun ‘bitmek bilmeyen savaşlar’na tepki! Artık yeter Antalya'daki yolsuzluk Muğla'ya sıçradı! Aynı şüphelilere ballı ihale Ölümcül virüs görülen gemiye izin çıktı!
Gündem Nüfus sorununda görüşmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araba 8 çocuk yapana iş
Gündem

Nüfus sorununda görüşmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araba 8 çocuk yapana iş

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Nüfus sorununda görüşmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araba 8 çocuk yapana iş

Ordu’nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, nüfusu artırmak için başlattığı teşvikle 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç, 8 çocuk yapanlara iş, 3’üncü ve sonrası her çocuk için ise 50 bin lira destek verileceğini açıkladı.

Kumru Belediyesi'nin başlattığı 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre, 3'üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.

10'UNCU ÇOCUĞU OLANA SIFIR KİLOMETRE ARAÇ

Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsarken, başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

TEŞVİK ÜCRETLERİ ANNELERİN HESAPLARINA YATACAK

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, belediye olarak 'büyük aile, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye' düşüncesi ile yol çıkarak, belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek, "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.

"AMACIMIZIN İLÇEMİZİN NÜFUSUNU ARTTIRMAK"

Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapacaklarını, 8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira ile belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edeceklerini kaydeden Başkan Yalçuva, "10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Sultanbeyli’den kültür dünyasına yeni eser: 7 Güzel Çocuk kitabı tanıtıldı
Sultanbeyli’den kültür dünyasına yeni eser: 7 Güzel Çocuk kitabı tanıtıldı

Kültür - Sanat

Sultanbeyli’den kültür dünyasına yeni eser: 7 Güzel Çocuk kitabı tanıtıldı

Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı
Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı

Gündem

Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı

Faizsiz evlilik kredisi alanlara müjde! İkinci çocukta borçları devlet...
Faizsiz evlilik kredisi alanlara müjde! İkinci çocukta borçları devlet...

Aktüel

Faizsiz evlilik kredisi alanlara müjde! İkinci çocukta borçları devlet...

Sosyal medya devi çocuklar için harekete geçti! Yaş doğrulamasında yeni sistem
Sosyal medya devi çocuklar için harekete geçti! Yaş doğrulamasında yeni sistem

Sosyal Medya

Sosyal medya devi çocuklar için harekete geçti! Yaş doğrulamasında yeni sistem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23